В Казани задержали мужчину, устроившего стрельбу в многоэтажке

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мужчина, который устроил стрельбу в Казани, задержан, его допрашивают, сообщили в Следственном комитете России.

В спецоперации, которой руководил врио министра внутренних дел по Татарстану Рафаиль Гильманов, участвовали сотрудники полиции и Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером в десятиэтажном доме на Авангардной улице на южной окраине Казани. Местный житель устроил стрельбу, ранив трех человек, в том числе полицейского и бойца Росгвардии. Позже раненый сотрудник ОМОН умер в больнице.

Предполагаемый подельник стрелка ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". СК сформировал следственную группу, которая уже начала работу на месте происшествия.