Раненный в перестрелке в Казани полицейский скончался

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Сотрудник ОМОН, раненный при перестрелке в Казани во вторник вечером, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.

"Сотрудник ОМОН скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.

МВД по Татарстану отмечает, что на месте происшествия спецоперацией по задержанию злоумышленника руководит врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.