МВД подтвердило информацию о стрельбе в Казани

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает МВД по Татарстану.

"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника… По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель", — говорится в сообщении.

По информации МВД, пострадавшие госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.