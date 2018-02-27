На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку, организованную после ДТП в Башкирии, где погибли 9 человек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин также поручил поставить на контроль проверку по факту другого смертельного ДТП в Кемеровской области — там погибли шесть человек, пострадали 14.

"Две процессуальные проверки касаются дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. Так, 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате пострадали 14 человек и 6 погибли. Вторая проверка организована сегодня в Республике Башкортостан по факту ДТП, в котором погибли 9 человек", — уточнила Петренко.

Бастрыкин также поручил проконтролировать проверку по данным СМИ: согласно их информации, в Новороссийске медики бросили лежать на полу голого истощенного пациента.

"Александр Бастрыкин поручил доложить ход и результаты проверочных мероприятий. Кроме того, следствию предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшим событиям, а также проверить все изложенные в материалах СМИ сведения и дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) всех ответственных лиц", — добавила Петренко.