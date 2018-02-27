СК считает виновником ДТП в Башкирии водителя фуры

УФА, 27 фев — РИА Новости. По предварительным данным следствия, виновником столкновения грузовика с автобусом в Башкирии, где погибли девять человек, мог быть водитель большегруза, который не справился с управлением, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, который ехал в сторону Уфы, не справился с управлением, после чего столкнулся со встречным автобусом и обе машины опрокинулись в кювет", — сообщает следствие.

По данным ведомства, в аварии погибли восемь пассажиров и водитель автобуса, пострадали четыре человека: двое с тяжелыми травмами находятся в больнице города Аша, двое — в Иглинской районной больнице.