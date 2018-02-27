В Таганроге проверяют сообщения о водителе, ездящем со сбитой собакой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку по заявлению о том, что в городе Таганроге Ростовской области ездит автомобиль со сбитой собакой на бампере, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что водитель ездит со сбитой собакой на бампере. По данному факту организована проверка", — сказал собеседник агентства.

Во вторник на одной из страниц в сети ВКонтакте, посвященной новостям города, появилось видео и фото белого легкового автомобиля со сбитой собакой на бампере. В подписи к видео сообщалось, что по Таганрогу ездит водитель, который сбил собаку и даже не вытащил ее из бампера автомобиля. "На тот момент, когда он сбил собаку, она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней!" — отмечается в сети.