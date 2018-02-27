Глава Башкирии поручил в кратчайшие сроки установить причины ДТП

УФА, 27 фев — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил дорожным службам в кратчайшие сроки установить причины аварии на федеральной трассе, где при столкновении автобуса и грузовика погибли девять человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
По словам представителя пресс-службы главы региона, после сообщения об аварии Хамитов оперативно обсудил ситуацию с руководством регионального МВД и МЧС. "Он дал необходимые поручения правительству республики, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавших родственникам погибших и в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии", — сообщил собеседник.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "Автокомпания, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП в Башкирии, из Челябинской области. Им управляет частный предприниматель. Известно, что автобус ехал из Уфы в Усть-Катав Челябинской области", — добавил он.