Глава Башкирии поручил в кратчайшие сроки установить причины ДТП

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

УФА, 27 фев — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил дорожным службам в кратчайшие сроки установить причины аварии на федеральной трассе, где при столкновении автобуса и грузовика погибли девять человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, трое с различными травмами доставлены в больницы.

По словам представителя пресс-службы главы региона, после сообщения об аварии Хамитов оперативно обсудил ситуацию с руководством регионального МВД и МЧС. "Он дал необходимые поручения правительству республики, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавших родственникам погибших и в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии", — сообщил собеседник.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "Автокомпания, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП в Башкирии, из Челябинской области. Им управляет частный предприниматель. Известно, что автобус ехал из Уфы в Усть-Катав Челябинской области", — добавил он.