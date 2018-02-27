Суд в Подмосковье отпустил польского журналиста Мацейчука

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мытищинский суд отпустил польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сегодня материалы дела в отношении Мацейчука в Мытищинском суде рассмотрены не будут, судья вернула материалы представителю управления ФМС по Московской области ввиду усмотренных нарушений", — пояснила она.

По ее словам, в протоколе шла речь о нарушении миграционного законодательства по статье "Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета". По Кодексу об административных правонарушениях за это полагается штраф, хотя суд имеет право назначить принудительное выдворение из России.

Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Так, он не раз называл советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами", "преступниками" и "оккупантами". В ответ политолог Руслан Осташко устроил с ним драку. На прошлой неделе они провели настоящий боксерский поединок, в котором Осташко одержал победу по очкам.

Ранее СМИ сообщили, что Мацейчука задержали в его квартире в Мытищах. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него прошел обыск в рамках дела о публикации в соцсетях экстремистского видеоролика. В каком статусе Мацейчук проходит по этому делу, источник не уточнил. Официальным подтверждением того, что такое дело действительно расследуется, РИА Новости не располагает.