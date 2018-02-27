Источник сообщил о семи погибших в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

УФА, 27 фев — РИА Новости. Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии выросло до семи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

ДТП с участием микроавтобуса и большегруза произошло в Иглинском районе. Официально УГИБДД региона пока сообщает о трех погибших.

"На месте аварии работают спасатели, медики, следователи и инспекторы дорожной службы. Известно о том, что из покореженного автобуса извлекли тела семерых человек, предположительно, еще трое остаются внутри. С помощью специальной техники разрезают транспорт, чтобы вызволить их", — сказал источник.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на трассе М-5 близ населенного пункта Улу-Теляк.

"Столкнулись грузовик "МАН" и микроавтобус Mercedes Sprinter, предположительно в салоне автобуса находились 12 человек", — сообщает ведомство.