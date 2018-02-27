В Петербурге задержали ОПГ, промышлявшую разбоем и вымогательством

В Санкт-Петербурге задержаны участники преступной группы, подозреваемые в похищении людей, вымогательствах и разбойных нападениях. 27 февраля 2018

В Санкт-Петербурге задержаны участники преступной группы, подозреваемые в похищении людей, вымогательствах и разбойных нападениях. 27 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Спецназ ФСБ "Град" в ночь на вторник задержал в Петербурге семерых участников преступной группы, включавшей в себя выходцев из Чечни, которая долгое время занималась разбоем, грабежами и вымогательством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ходе операции по задержанию бандиты пытались оказать сопротивление, которое было быстро сломлено спецназом регионального Управления ФСБ "Град"", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, "речь идет об устойчивой преступной группе, включавшей в себя выходцев из Чеченской республики, часть которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности".

Источник отметил, что преступная группа действовала в Петербурге длительное время, специализируясь на насильственных преступлениях: разбойных нападениях, грабежах, вымогательствах. Среди пострадавших – предприниматели, в том числе из местных национальных диаспор.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило в отношении семерых подозреваемых уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Разбой", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, задержанным пока вменили лишь один эпизод. По версии следствия, в ноябре 2017 года в одном из ресторанов в ТРЦ "Галерея" злоумышленники окружили предпринимателя, под угрозой пистолета потребовали 500 тысяч рублей, обыскали и отобрали 37 тысяч рублей, ключи от автомобиля и банковскую карту, заставив сообщить ее пин-код.

Затем, говорится в сообщении ведомства, соучастники сняли с банковской карты 23 тысячи рублей, привели потерпевшего в подземный паркинг, где жестоко избили и уехали на его автомобиле Hyundai Creta. Следствием установлено, что затем злоумышленники насильно поместили потерпевшего в автомобиль и доставили к одному из домов по Лиговскому проспекту, а там отобрали у него часы и мобильный телефон общей стоимостью около 55 тысяч рублей.

По требованию преступников мужчина позвонил своим знакомым и родственникам, у которых попросил деньги за освобождение. После того, как соучастники получили 150 тысяч рублей, они освободили похищенного, считает следствие.

В ходе обысков дома у злоумышленников изъяты пистолет Макарова, шесть травматических пистолетов "с признаками переделки для применения боевых патронов", говорится в сообщении.

Источник РИА Новости добавил, что инкриминируемое задержанным преступление, скорее всего, окажется не единственным, в дальнейшем им предъявят и другие эпизоды.