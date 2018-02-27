Источник: в Башкирии пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с фурой на федеральной трассе "Урал" в Башкирии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 1545-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, ДТП произошло в 15.31 мск на 1548-м километре трассы М-5. Имеются пострадавшие. К ликвидации последствий ЧП привлекались 13 человек и четыре единицы техники.

В республиканском МВД, в свою очередь, сообщили о трех погибших.