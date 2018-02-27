Во Владимире посредник в торговле "мертвыми душами" получил условный срок

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 188 тысяч рублей посредника, который получал от полицейского информацию об умерших гражданах и за одну тысячу рублей передавал ее руководителю ритуальной фирмы, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 26 января бывший начальник смены дежурной части регионального управления МВД майор полиции Антон Гуденко, торговавший данными об умерших людях, был приговорен к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима. Затем, 9 февраля суд приговорил к двум с половиной годам условно и штрафу в 470 тысяч рублей руководителя ООО "Владимирская ритуальная компания" Станислава Иванова, который покупал у полицейского данные об умерших гражданах и их родственниках, чтобы потом зарабатывать на похоронах.

По данным областной прокуратуры, гендиректор "Владимирской ритуальной компании" платил знакомому сотруднику полиции от четырех до пяти тысяч рублей за каждый договор, заключенный с родственниками умерших. Деньги передавались через посредника, который получал одну тысячу рублей за каждый договор фирмы с родными умерших. Как информирует следствие, в отношении Евгения Морозова было возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Вплоть до конца июня 2017 года Иванов перечислял Морозову денежные средства из расчета четыре-пять тысяч (рублей) за каждую информацию. Оставляя себе по одной тысяче рублей, остальную сумму посредник переводил полицейскому", — говорится в сообщении.

По оценкам следствия, с марта по июнь 2017 года через посредника майору полиции была передана взятка в общей сумме 94 тысячи рублей.

"Морозов, как и другие участники противоправной схемы, полностью признал вину, и ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. Приговором Ленинского районного суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 188 тысяч рублей", — констатирует следствие.

Также следственное управление поставило вопрос о привлечении ООО "Владимирская ритуальная компания" к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.