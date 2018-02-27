Во Владимире посредник в торговле "мертвыми душами" получил условный срок

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 188 тысяч рублей посредника, который получал от полицейского информацию об умерших гражданах и за одну тысячу рублей передавал ее руководителю ритуальной фирмы, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным областной прокуратуры, гендиректор "Владимирской ритуальной компании" платил знакомому сотруднику полиции от четырех до пяти тысяч рублей за каждый договор, заключенный с родственниками умерших. Деньги передавались через посредника, который получал одну тысячу рублей за каждый договор фирмы с родными умерших. Как информирует следствие, в отношении Евгения Морозова было возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
По оценкам следствия, с марта по июнь 2017 года через посредника майору полиции была передана взятка в общей сумме 94 тысячи рублей.
"Морозов, как и другие участники противоправной схемы, полностью признал вину, и ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. Приговором Ленинского районного суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 188 тысяч рублей", — констатирует следствие.
Также следственное управление поставило вопрос о привлечении ООО "Владимирская ритуальная компания" к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.