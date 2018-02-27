МАХАЧКАЛА, 27 фев — РИА Новости. Врио министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков бежал из республики. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас в его доме проходят обыски . По словам собеседника агентства, Казибекова нет и на рабочем месте.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.

Также задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Их арестовали до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Задержанных привезли в Москву. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.