Источник сообщил об обысках по делу врио министра строительства в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 27 фев — РИА Новости. Обыски проходят по нескольким адресам в Махачкале в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении врио министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, обыск также проходит и в доме врио министра.

"Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски по нескольким адресам в рамках уголовного дела, возбужденного на врио министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Задержанных привезли в Москву, в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, подозреваемых в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.