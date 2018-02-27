Пожар в общежитии под Пермью: шесть человек погибли, 11 госпитализированы

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли во время пожара в общежитии в ночь на вторник в городе Чусовой Пермского края, еще 11 человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, по предварительным данным, причиной пожара могла стать невыключенная электроплитка, возбуждено уголовное дело.

Погибшие и пострадавшие



Пожар в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел в ночь на вторник. В огне погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое детей. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. Площадь пожара составила 38 квадратных метров.

Сначала краевое управление СК РФ сообщило о четырех пострадавших. Позже Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф уточнило, что трое пострадавших, в том числе один ребенок были направлены для оказания медицинской помощи в Пермь. Утром региональный минздрав сообщил о госпитализации 11 человек. По данным минздрава, семь госпитализированных (в том числе двое детей) размещены в Чусовской городской больнице. Еще четыре человека эвакуированы в Пермь: двое детей направлены в краевую детскую клиническую больницу, двое взрослых — в ожоговый центр городской больницы № 21.

"У всех пострадавших на данный момент состояние средней тяжести, с остальными очевидцами происшествия работают психологи", — добавляют в ведомстве.

Возбуждено дело



Краевое следственное управление СК РФ еще ночью возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным ведомства, на месте происшествия проведен осмотр тел, в результате которого видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших", — говорится в сообщении следственного управления. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.

Прокуратура Пермского края и Чусовская городская прокуратура Пермского края также начали проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и соответствующих служб, а также организации работы систем оповещения при пожаре. На место происшествия выехал городской прокурор

Невыключенная плитка



Краевой главк МЧС сообщил, что причиной пожара могла стать невыключенная электроплитка

"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка", — говорится в сообщении МЧС со ссылкой на выводы управления надзорной деятельности и профилактической работы.

По данным спасателей, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.

В свою очередь директор обслуживающей дом управляющей компании "ЖЭК" Сергей Шмурин рассказал РИА Новости, что электропроводка в здании общежития была исправной, ее полностью заменили в рамках программы по капремонту. Он добавил, что сейчас с ним работают правоохранители.

Помощь погорельцам



Восстановлению подлежит



Жильцы сгоревшего общежития были размещены в гостинице. По данным краевого минсоцразвития, сейчас в ней остаются 52 человека. На месте работают все экстренные службы и психологи. Для оказания помощи пострадавшим в Чусовой выехали специалисты фонда социальной поддержки Пермского края. Они везут для пострадавших продуктовые наборы и одежду. Для оценки нуждаемости во временном размещении работают специалисты соцзащиты Чусового. По данным ведомства, формат дополнительной помощи будет определен после получения сведений по каждому пострадавшему.

Глава Чусовского района Сергей Белов считает, что пятиэтажное здание общежития, где произошел пожар, можно отремонтировать.

"Здание общежития построено из силикатного кирпича — оно, конечно, подлежит восстановлению. Сейчас управляющая компания отработает объемы ущерба, а далее будем принимать решение по ремонту и необходимой помощи", — пояснил РИА Новости Белов.

По его словам, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока же эвакуированные из здания жильцы размещены в гостинице, им оказывается психологическая помощь.