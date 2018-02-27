Пожар в общежитии под Пермью: шесть человек погибли, 11 госпитализированы

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли во время пожара в общежитии в ночь на вторник в городе Чусовой Пермского края, еще 11 человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, по предварительным данным, причиной пожара могла стать невыключенная электроплитка, возбуждено уголовное дело.
Погибшие и пострадавшие
Сначала краевое управление СК РФ сообщило о четырех пострадавших. Позже Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф уточнило, что трое пострадавших, в том числе один ребенок были направлены для оказания медицинской помощи в Пермь. Утром региональный минздрав сообщил о госпитализации 11 человек. По данным минздрава, семь госпитализированных (в том числе двое детей) размещены в Чусовской городской больнице. Еще четыре человека эвакуированы в Пермь: двое детей направлены в краевую детскую клиническую больницу, двое взрослых — в ожоговый центр городской больницы № 21.
"У всех пострадавших на данный момент состояние средней тяжести, с остальными очевидцами происшествия работают психологи", — добавляют в ведомстве.
Возбуждено дело
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших", — говорится в сообщении следственного управления. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.
Прокуратура Пермского края и Чусовская городская прокуратура Пермского края также начали проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и соответствующих служб, а также организации работы систем оповещения при пожаре. На место происшествия выехал городской прокурор
Невыключенная плитка
"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка", — говорится в сообщении МЧС со ссылкой на выводы управления надзорной деятельности и профилактической работы.
По данным спасателей, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.
В свою очередь директор обслуживающей дом управляющей компании "ЖЭК" Сергей Шмурин рассказал РИА Новости, что электропроводка в здании общежития была исправной, ее полностью заменили в рамках программы по капремонту. Он добавил, что сейчас с ним работают правоохранители.
Помощь погорельцам
Восстановлению подлежит
"Здание общежития построено из силикатного кирпича — оно, конечно, подлежит восстановлению. Сейчас управляющая компания отработает объемы ущерба, а далее будем принимать решение по ремонту и необходимой помощи", — пояснил РИА Новости Белов.
По его словам, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока же эвакуированные из здания жильцы размещены в гостинице, им оказывается психологическая помощь.