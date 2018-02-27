В МЧС назвали возможную причину пожара в Чусовом

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Предварительная причина пожара в жилом доме в Чусовом — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает главное управление МЧС России по Пермскому краю.
"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка", — говорится в сообщении МЧС со ссылкой на выводы управления надзорной деятельности и профилактической работы.
По данным спасателей, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.
В результате пожара в медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семь размещены в больнице Чусового, четыре направлены в Пермь.
В связи с пожаром организована прокурорская проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и соответствующих служб, а также организации работы систем оповещения при пожаре.
"Прокуратура Пермского края и Чусовская городская прокуратура Пермского края организовала проверку в связи пожаром — на место происшествия незамедлительно выехал Чусовской городской прокурор", — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.