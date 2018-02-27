В МЧС назвали возможную причину пожара в Чусовом

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Предварительная причина пожара в жилом доме в Чусовом — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает главное управление МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на вторник в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. Погорельцы эвакуированы в гостиницу. Сейчас в ней остаются 52 человека. На месте работают экстренные службы и психологи.

"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка", — говорится в сообщении МЧС со ссылкой на выводы управления надзорной деятельности и профилактической работы.

По данным спасателей, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.

В результате пожара в медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семь размещены в больнице Чусового, четыре направлены в Пермь.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В связи с пожаром организована прокурорская проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и соответствующих служб, а также организации работы систем оповещения при пожаре.

"Прокуратура Пермского края и Чусовская городская прокуратура Пермского края организовала проверку в связи пожаром — на место происшествия незамедлительно выехал Чусовской городской прокурор", — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.