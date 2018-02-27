В Москве опровергли причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия" не имеет отношения к расследованию "кокаинового дела", заявили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента.

В СМИ ранее появилась информация, что на фотографии из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию попал борт летного спецотряда.

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, опубликованные данные неверны и "основаны лишь на некой фотографии". Она подтвердила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию.

Известно, что с визитом в Аргентине 5 декабря находился секретарь Совбеза Николай Патрушев. Ряд СМИ позже сообщили, что поездка была связана с "кокаиновым делом", однако российские дипломаты опровергли эту информацию.

Совместная операция

В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.