В Подмосковье устранили утечку серной кислоты на железной дороге

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экстренные службы во вторник устранили утечку серной кислоты из железнодорожной цистерны на подмосковной станции "Орехово-Зуево", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Утечка устранена, сейчас территория обрабатывается сорбентом. Никто не пострадал, экология не нарушена. Поезда ходят по расписанию", — сказал собеседник агентства.

Как сообщали в подмосковном главке МЧС РФ, цистерна изношена, это, вероятно, и стало причиной утечки. Опасная жидкость выливалась на грунт, образовав пятно 5 на 5 метров.