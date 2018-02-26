В Петербурге мужчина избежал колонии, женившись на совращенной ученице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Бывший дирижер лицея искусств в Петербурге Юрий Бондаренко освобожден от уголовной ответственности за половые отношения с не достигшей 16-летнего возраста ученицей в связи с женитьбой на ней, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов Петербурга (ОПС).

По данным СМИ, бывший дирижёр лицея искусств "Санкт-Петербург" заслуженный артист России Юрий Бондаренко вступил в половую связь со своей 15-летней ученицей по взаимному согласию.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник признал Бондаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ ("половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста").

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. В соответствии с примечанием 1 к указанной статье, Бондаренко освобожден судом от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в лицее, Бондаренко уже не является его сотрудником. По данным источника РИА Новости, знакомого с материалами дела, на момент начала процесса в мае прошлого года Бондаренко был трудоустроен на должность дирижера в военном ансамбле песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.

Впрочем, руководитель пресс-службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии России Валерий Викторов заявил РИА Новости, что Юрий Бондаренко на службе не числится. "Может быть, когда-то ранее на какой-то гражданской должности (Бондаренко — ред.) где-то работал, но на данный момент он не работает", — сказал Викторов.