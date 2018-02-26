Житель Санкт-Петербурга расчленил бывшую жену и покончил с собой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Житель Петербурга убил свою бывшую жену и, написав предсмертную записку, покончил с собой, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"24 февраля в квартире одного из домов, расположенного на Богатырском проспекте, было обнаружено тело 48-летнего мужчины. Из предсмертной записки следует, что он на почве неприязненных отношений убил свою бывшую жену, после чего расчленил ее тело, части которого поместил в багажник автомобиля потерпевшей", — сказано в сообщении.

Части тела женщины были обнаружены в автомобиле, который описал мужчина в записке. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).