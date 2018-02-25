Полицейские помогли упавшей на станции "Лубянка" на пути пенсионерке

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пенсионерка по неосторожности упала на пути станции московского метро "Лубянка", ей помогли полицейские, оперативно вытащив ее оттуда, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20.00 на станции метро "Лубянка" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого женщина, 67-летняя москвичка, по собственной неосторожности упала на жесткий путь", — сказал Мышляев.

Эту ситуацию заметили полицейские, которые несли службу на платформе. На три минуты на станции сняли напряжение с путей, в течение этого времени оперативники вытащили женщину с рельс. Затем напряжение было подано. Как отметил Мышляев, падение женщины произошло в момент отсутствия поезда на станции.

"Инцидент никоим образом не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", — отметил Мышляев.

Женщину доставили в комнату полиции и вызвали ей "скорую помощь". У нее зафиксировали ушибы и растяжения. Ее жизни ничто не угрожает.