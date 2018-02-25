На северо-западе Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Движение трамваев временно приостановлено после столкновения легковой автомашины с трамваем на северо-западе Москвы в районе Строгино, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 22 на улице маршала Катукова произошло ДТП с участием трамвая маршрута номер 21 с легковушкой. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП повреждена контактная сеть, временно приостановлено движение трамваев. Обстоятельства аварии выясняются.