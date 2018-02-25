Причиной падения артиста Цирка Запашного стал незакрепленный карабин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Артист "Цирка Мстислава Запашного" сорвался с высоты во время выступления в Элисте из-за незакрепленного карабина, сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

Администратор труппы Сергей Белинский ранее рассказал РИА Новости, что артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов сорвался с высоты в пять – шесть метров во время выступления в Элисте и получил серьезную травму головы и различные переломы, он находится в реанимации.

"Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано", — пояснил Гаджиев и добавил, что артисты полностью сами готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.

По словам заместителя директора, врачи решили не оперировать артиста, а также не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Как рассказал Гаджиев, ухудшения состояния Мартынова не наблюдается, он "чуть-чуть" идет на поправку.

После происшествия был созван консилиум врачей, в котором участвовали специалисты из Калмыкии, Астрахани, Москвы и Германии.