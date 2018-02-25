В Саратове троллейбус врезался в автобус на остановке

Люди на остановке общественного транспорта. Архивное фото

Люди на остановке общественного транспорта. Архивное фото

САРАТОВ, 25 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пассажира пострадали в воскресенье в Саратове при столкновении троллейбуса и автобуса на остановке общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло в 13.30 по местному времени (12.30 мск) на пересечении улицы Авиастроителей и проспекта Энтузиастов в Заводском районе Саратова.

"По предварительной информации, 39-летний водитель троллейбуса маршрута №4 не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом ПАЗ-3237 маршрута №2Д. В результате ДТП пострадали пассажиры — две 44-летние пассажирки автобуса", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.