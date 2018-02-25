В Крыму микроавтобус врезался в дерево

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Водитель микроавтобуса в Крыму не справился с управлением и врезался в дерево, пострадало пять человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МЧС РФ Елизавета Мирошниченко.

ДТП произошло у села Новоэстония в Красногвардейском районе.

"Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате которого пятеро пострадавших, их них двое детей", — сказала Мирошниченко.

Она отметила, что все пострадавшие госпитализированы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>