На севере Красноярского края Ми-8 совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Один человек получил ушиб ребер при жесткой посадке вертолета Ми-8 на мысе Арктический в Красноярском крае, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении МЧС.
"Один человек пострадал при посадке Ми-8 на мыс Арктический. Всего на борту было пять человек", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что все пятеро — члены экипажа.
По информации ведомства, воздушное судно принадлежит компании "КрасАвиа". Причины инцидента выясняются.
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