Летевший из Женевы мужчина напился на борту и стал приставать к пассажирам

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пассажир авиарейса Женева-Москва, выпив на борту самолета алкоголь, стал оскорблять других пассажиров, а прилетев в Шереметьево, ударил в лицо полицейского, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наряд полиции вызвали сотрудники авиакомпании, пока самолет был в воздухе: бортпроводники сообщили, что один из пассажиров рейса после вылета из аэропорта Женевы выпил алкоголь и начал приставать к другим пассажирам, оскорбляя их.

"По прибытии воздушного судна в аэропорт Шереметьево на место были направлены сотрудники транспортной полиции. В ходе разбирательства и опроса гражданин вел себя агрессивно и нанес удар в область лица сотруднику транспортной полиции, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть ЛУМВД России в аэропорту Шереметьево", — рассказала Волк.

На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, а также направили на медицинское освидетельствование.