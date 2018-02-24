Власти Новосибирска окажут помощь семье погибших при ДТП на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился оказать помощь семье погибших и пострадавшим в автоаварии 23 февраля, когда водитель Honda CR-V, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь главы города Артем Роговский.

В 21.00 по местному времени, когда в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества, в районе площади Лыщинского в Новосибирске на въезде на Коммунальный мост в сторону правого берега водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине скорой помощи. Пострадали три человека.

"Мэру оперативно доложили о происшествии. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семье погибших и пострадавшим в страшной аварии", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП расследуется уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и поэтому выехал на тротуар, задержан. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Очевидцы трагедии рассказали изданию НГС.Новости, что водитель засмотрелся на салют.