В Новосибирске возбудили дело после наезда на пешеходов на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске, где автомобиль сбил на тротуаре во время салюта пешеходов, в том числе двух насмерть, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что дело возбудили и ведут военные следователи.

В 21.00 пятницы (17.00 мск) на въезде на Коммунальный мост водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В это время в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества. На месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине скорой помощи. По предварительным данным, пострадали три человека.

"Уголовное дело по факту ДТП возбуждено, но другим ведомством", — сообщил представитель МВД.

В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" расследует военно-следственный отдел СК по новосибирскому гарнизону.

Водитель задержан, добавил источник. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.