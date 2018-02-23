Водитель в Новосибирске наехал на пешеходов, двое погибли

НОВОСИБИРСК, 23 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Honda CR-V вечером в пятницу по неизвестной причине выехал на тротуар, где шли пешеходы: погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине "скорой помощи". Также, по предварительным данным, три человека пострадали – двое взрослых и ребенок", — сообщил собеседник агентства.

На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.

В полиции не стали комментировать информацию, которую обсуждают очевидцы в соцсетях, что водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар. "Причины выясняются", — отметили в главке.