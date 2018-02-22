МВД сообщило о пяти погибших и девяти пострадавших в ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 22 фев — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса и грузовой фуры, в результате которого пять человек погибли, еще девять пострадали, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пять человек погибли, включая ребенка, еще 13 пострадали при столкновении заказного автобуса с грузовиком на федеральной трассе "Сибирь" в Кемеровской области.

По данным ведомства, автоавария произошла около 01.00 по местному времени (21.00 мск) на территории Чебулинского района.

"Столкнулись грузовая фура и пассажирский автобус, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш Кемеровской области. По предварительной информации, по ходу движения заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством", — заявили в полиции.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек (водитель фуры и четыре пассажира автобуса), еще девять получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ведомстве.