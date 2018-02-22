В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о хищениях в Театре Европы

Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (7)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал в четверг арест Александра Пучкова, второго обвиняемого в хищениях бюджетных средств, выделенных на возведение новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось, что региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве, трое подозреваемых были задержаны. По оценке следствия, похищены больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование сцены.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Пучкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком на два месяца, по 20 апреля 2018 года с содержанием в СИЗО-3", — говорится в сообщении.

Ранее на тот же срок в тот же изолятор был помещен бизнесмен Максим Корнеев, фактический владелец компании "Стройсоюз СВ", которая занималась разработкой рабочей документации. В среду Корнееву было предъявлено обвинение.

В четверг Смольнинский суд также планирует рассмотреть ходатайство о домашнем аресте третьего задержанного в среду фигуранта дела — Ольги Шариковой.

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Согласно материалам дела, хищение бюджетных средств было совершено при реализации госконтракта на проектирование новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, который был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские" на сумму 146 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018). Следствие полагает, что работы по третьему этапу контракта выполнены не были, а более 45,5 миллионов рублей (полная стоимость этого этапа) были похищены лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект".