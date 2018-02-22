В Петербурге задержали автора плана убийства антифашиста Качаравы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Разработчик плана нападения на двоих антифашистов в 2005 году, после которого один из их, Тимур Качарава, скончался, задержан в Петербург, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Обвиняемый задержан. Из материалов уголовного дела следует, что он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, который должен был состояться 13 ноября 2005 года в Центральном районе, для чего приискал 9 соучастников, в том числе 7 несовершеннолетних, разделявших, как и он, националистические взгляды", — сказано в сообщении.

Ранее мужчина находился в розыске, обвинение в убийстве ему было предъявлено заочно.

Тимур Качарава, 20-летний студент четвертого курса философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, активный участник антифашистского движения, был убит 13 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге.

Нападение на двух участников неформального молодежного движения "антифа" произошло на Лиговском проспекте у магазина "Буквоед". Тимур Качарава в результате драки с группой молодых людей получил шесть ножевых ранений и скончался на месте, его друг — Максим Згибай — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Убийство Тимура Качаравы вызвало большой общественный резонанс. На скамье подсудимых оказались семь человек, трое их них — несовершеннолетние. Одному из них, Андрею Шабалину, было предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Всем подсудимым также были предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, с применением насилия или с угрозой его применения) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).