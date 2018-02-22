РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал одного из обвиняемых по делу о хищениях в МДТ

Сюжет:
Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (6)
18:1422.02.2018
(обновлено: 19:46 22.02.2018)
13220
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВладелец фирмы Стройсоюз СВ Максим Корнеев в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. 22 февраля 2018Владелец фирмы Стройсоюз СВ Максим Корнеев в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. 22 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал в четверг арест обвиняемого в хищениях бюджетных средств, выделенных на возведение новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы Максима Корнеева, который пробудет под стражей до 20 апреля, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Минкультуры опровергли информацию о тотальных проверках в театрах

Ранее сообщалось, что региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве, трое подозреваемых были задержаны. По оценке следствия, похищены больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра.

"Суд приходит к выводу о том, что в отношении Корнеева Максима Вячеславовича должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — огласила судья Анжелика Морозова.

Суд акцентировал внимание на том, что сторона защиты старается опорочить лиц, давших обличающие Корнеева показания, что, по мнению суда, является недопустимым. Ходатайство защитника Анатолия Логинова об избрании меры пресечения в виде залога 1,5 миллиона рублей или домашнего ареста суд отклонил. Срок ареста — до 20 апреля с содержанием в СИЗО-3 на Шпалерной улице.

Как заявил журналистам адвокат Кореева, постановление об аресте будет обжаловано.

Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В МДТ не было обысков и задержаний, сообщили в театре
Следователь сообщил РИА Новости, что сегодня суд также рассмотрит ходатайства об аресте Александра Пучкова и домашнем аресте Ольги Шариковой, задержанных в среду.

Среди оснований для ареста следователь указал, что Корнеев, находясь на свободе, сможет оказать воздействие на других фигурантов, препятствовать расследованию и скрыться. Двое свидетелей заявили, что опасаются Корнеева, в протоколе допроса одного из них говорится, что Корнеев угрожал ему "переломать ноги". Кроме того, заявил следователь, Корнеев нарушил запрет на выезд из России, недавно получив американскую визу в посольстве США в Варшаве. Следствие полагает, что Корнеев демонстрирует "стойкое желание" выехать на постоянное место жительства в США, где у него имеется бизнес.

Согласно материалам дела, хищение бюджетных средств было совершено при реализации госконтракта на проектирование объекта новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, который был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские" на сумму 146 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018).

Следствие полагает, что работы, предусмотренные третьим этапом контракта, выполнены не были, а более 45,5 миллионов рублей, полная стоимость этого этапа, были похищены лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". Из материалов дела следует, что Корнеев — фактический владелец "Стройсоюз СВ", которая занималась разработкой рабочей документации. В среду Корнееву было предъявлено официальное обвинение.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Обыски по делу о хищениях в МДТ. Оперативное видео ФСБ РФ
Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Бобик1 Шарик
Когда говорят о Додине - то говорят ТЕАТР ЕВРОПЫ, а когда о финансовых хищениях, то говорят Малый Драматический Театр. А речь идет об одном театре на ул. Рубинштейна.
18:21
22.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена