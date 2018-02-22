Суд в Петербурге арестовал одного из обвиняемых по делу о хищениях в МДТ

Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (6)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал в четверг арест обвиняемого в хищениях бюджетных средств, выделенных на возведение новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы Максима Корнеева, который пробудет под стражей до 20 апреля, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве, трое подозреваемых были задержаны. По оценке следствия, похищены больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра.

"Суд приходит к выводу о том, что в отношении Корнеева Максима Вячеславовича должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — огласила судья Анжелика Морозова.

Суд акцентировал внимание на том, что сторона защиты старается опорочить лиц, давших обличающие Корнеева показания, что, по мнению суда, является недопустимым. Ходатайство защитника Анатолия Логинова об избрании меры пресечения в виде залога 1,5 миллиона рублей или домашнего ареста суд отклонил. Срок ареста — до 20 апреля с содержанием в СИЗО-3 на Шпалерной улице.

Как заявил журналистам адвокат Кореева, постановление об аресте будет обжаловано.

Следователь сообщил РИА Новости, что сегодня суд также рассмотрит ходатайства об аресте Александра Пучкова и домашнем аресте Ольги Шариковой, задержанных в среду.

Среди оснований для ареста следователь указал, что Корнеев, находясь на свободе, сможет оказать воздействие на других фигурантов, препятствовать расследованию и скрыться. Двое свидетелей заявили, что опасаются Корнеева, в протоколе допроса одного из них говорится, что Корнеев угрожал ему "переломать ноги". Кроме того, заявил следователь, Корнеев нарушил запрет на выезд из России, недавно получив американскую визу в посольстве США в Варшаве. Следствие полагает, что Корнеев демонстрирует "стойкое желание" выехать на постоянное место жительства в США, где у него имеется бизнес.

Согласно материалам дела, хищение бюджетных средств было совершено при реализации госконтракта на проектирование объекта новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, который был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские" на сумму 146 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018).

Следствие полагает, что работы, предусмотренные третьим этапом контракта, выполнены не были, а более 45,5 миллионов рублей, полная стоимость этого этапа, были похищены лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". Из материалов дела следует, что Корнеев — фактический владелец "Стройсоюз СВ", которая занималась разработкой рабочей документации. В среду Корнееву было предъявлено официальное обвинение.