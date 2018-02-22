Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Подмосковье

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский окружной военный суд вынес приговор гражданам Таджикистана, сторонникам "Исламского государства"*, по делу о попытке взорвать маршрутку в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых шесть человек — М. Латипов, Б. Муминов, С. Наджбуддин, Г. Хасанов, Х. Хикматуллои и А. Юлдашев. Их приговорили к заключению на срок от 12 до 18 лет в колонии строгого режима.

Наказание оказалось даже суровее того, что требовала прокуратура. Обвинение считало достаточными сроки от 12 до 16 лет и штраф в 400 тысяч рублей с каждого.

Адвокат Павел Чешин, защищающий одного из фигурантов, сообщил РИА Новости, что большинство подсудимых признали вину и что "у них была группа". Остальные моменты адвокат отказался комментировать до вступления приговора в силу.

Оглашались лишь вводная и резолютивная часть приговора, фабула дела и роль каждого не излагались. Суд счел доказанным, что эти люди прошли обучение у террористов (дистанционно или очно, неясно), а затем попытались устроить теракт, чтобы вступить в ИГ*. Их обвиняли по нескольким статьям, в том числе о попытке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.