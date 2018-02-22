МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой по всему миру, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах. На проблемы в работе соцсетей жаловались и российские пользователи.

Технические неполадки в основном наблюдаются в Польше, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Гонконге и на Филиппинах.

инстаграм ну вот от тебя я такой подставы не ожидала pic.twitter.com/qcrYRFn2Zm — медвежонок бу (@Bear_my_Boo) 22 февраля 2018 г.

​Пользователи соцсетей в Москве также жаловались на проблемы. Впоследствии Facebook возобновил работу.

А фэйсбук с инстаграмом у всех не работают, или только в России? pic.twitter.com/HD4uqUqXHx — Igor Cher-ski (@icherski) 22 февраля 2018 г.

​Последний раз неполадки в работе соцсетей наблюдались в конце января. Тогда многие пользователи из США, Мексики, Бразилии и нескольких европейских стран не могли войти на сайты или обновить новостную ленту.