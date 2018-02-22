Суд добавил срок участнику убийства Немцова, оскорбившему следователя

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг за оскорбление следователя добавил осужденному за убийство политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову один месяц колонии к 14-летнему сроку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

У защиты есть право обжаловать приговор в 10-дневный срок.

Согласно обвинительному заключению, на одном из заседаний по делу об убийстве Немцова "Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя". Сам следователь заявил, что это оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму". Эскерханов отмечал, что не хотел унизить следователя, он просто был расстроен, а также что извинился перед потерпевшим.

Прошлым летом суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.