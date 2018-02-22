В Ингушетии чиновники устроили драку с поножовщиной

НАЛЬЧИК, 22 фев – РИА Новости. Драка, произошедшая между чиновниками в Назрановском районе Ингушетии, завершилась ножевым ранением главы администрации села Плиево его заместителем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику", — сказал собеседник агентства.

По его данным, глава администрации был доставлен в больницу, сюда же доставили еще двух участников конфликта. "Один из них также получил ножевое ранение, а другой – телесные повреждения", — отметил источник.

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что в среду в республиканскую клиническую больницу с ножевыми ранениями брюшной полости были доставлены 42-летний житель Назрани и 44-летний житель селения Плиево. "Сотрудниками полиции установлено, что ранения потерпевшим причинены 42-летним жителем селения Плиево в ходе внезапно возникшего конфликта. При доставлении в отдел полиции мужчина сознался в содеянном", — отмечает министерство.

По данному факту проводится расследование.