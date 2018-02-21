Суд оставил в силе приговор сотрудникам ФСБ по делу о мошенничестве

МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Московский окружной военный суд (МОВС) оставил в силе приговор бывшему и действующему сотрудникам ФСБ по Москве и Московский области Владу Новикову и Карену Краюхину, осужденным по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении юриста турецкой строительной фирмы, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор оставлен без изменения",- сказал собеседник агентства.

Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решение Московского гарнизонного военного суда, который 1 декабря приговорил Новикова к 4,5 годам, а Краюхина — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установили суд и следствие, после того, как на компанию Esta Construction за работу строителей-нелегалов было заведено административное производство на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы Валерьян Кочергин, обратился к Новикову и Краюхину, с которыми находился в приятельских отношениях, с просьбой поспособствовать снижению суммы штрафа. Юрист попросил за вознаграждение в пять миллионов рублей решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное — это позволило бы турецкой фирме существенно сократить размер штрафа, считают следователи.

Новиков и Краюхин были задержаны оперативниками УСБ ФСБ в сентябре 2016 года. По словам Кочергина, он лично передал майору Краюхину взятку пять миллионов рублей возле здания УФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Оба фигуранта вину отрицают. Защита Краюхина утверждает, что потерпевший оговорил майора. Новиков заявил, что "взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина".

Согласно информации на сайте компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Esta Construction специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения "под ключ": стадионов, аэропортов, торговых центров, гостиниц, больниц.