Суд в Череповце арестовал мужчину, ранившего подростка ножом

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Суд города Череповца арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в нанесении 14-летнему подростку ножевого ранения, говорится в сообщении СУСК России по Вологодской области.

По версии следствия, 19 февраля 14-летний подросток шел играть с друзьями в хоккей. На улице незнакомый мужчина позвал его в подъезд жилого дома, где нанес ему ножевое ранение. Потерпевший вышел на улицу, где встретил знакомую девушку, которая попыталась остановить кровотечение. После этого подросток позвонил своей матери и рассказал о случившемся, после чего его госпитализировали.

"Доводы следователя о необходимости ареста скрывшегося с места преступления обвиняемого судом признаны обоснованными, ходатайство следствия удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на ближайшие два месяца", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник признался, что в момент совершения преступления был "очень зол". Он обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.