МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит ужесточить приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура внесла кассационное представление в Верховный суд, в котором просит передать представление в президиум Мосгорсуда с целью отменить апелляционное определение от 19 декабря в отношении Григория Пирумова и направить уголовное дело в отношении него на новое апелляционное рассмотрение", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, прокуратура просит не направлять дело на пересмотр в суд первой инстанции, а вернуть его в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, где и пересмотреть вопрос о наказании.