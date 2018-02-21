В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 21 фев — РИА Новости. Белгородские спасатели из-за аномальных холодов объявили в регионе штормовое предупреждение с 23 по 27 февраля, сообщило в среду главное управление МЧС по области.

"Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 27 февраля 2018 года на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода, средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, столбик термометра в эти дни опустится до 23 градусов мороза, в отдельных местах — до минус 28.

Сейчас в Белгороде 6 градусов мороза.