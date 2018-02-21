В Татарстане уволили директора школы после массового отравления детей

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Прокуроры завершили проверку школы в Арском районе Татарстана, где отравились более 40 детей, в результате директор школы уволен, начальник управления образования района получил выговор, ответственные работники школы оштрафованы, сообщает прокуратура республики.
По данным Минздрава Татарстана, 10-11 февраля из Арского района в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани были госпитализированы 30 детей и двое взрослых с подозрением на острую кишечную инфекцию, ещё девять детей проходили лечение в районной участковой больнице. Все дети – учащиеся Казанбашской общеобразовательной школы. Прокуратура Татарстана отмечает, что всего за медицинской помощью обратились 46 человек: 33 человека были госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, 13 – в районную участковую больницу. Позже был установлен возбудитель заболевания – норовирусная инфекция.
По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности". На минувшей неделе оперативники задержали директора ООО "ПрофТрейд", поставлявшего продукты питания в школу, который причастность к совершению преступления не признал.
Надзорное ведомство отмечает, что в ходе проверки в деятельности школьной столовой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, примерное меню не было согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора, отсутствовала технологическая карта по приготовлению омлета, которым детей кормили в день отравления, участок приготовления холодных закусок не был оборудован бактерицидным облучателем, мясной полуфабрикат был подвергнут вторичному замораживанию, на продукте отсутствовала маркировка, раковины для персонала в туалете и в производственном цехе не оснащены индивидуальными или одноразовыми полотенцами, персонал не обеспечен специальной санитарной одеждой.
"В беседе с сотрудниками школы выяснилось, что ранее у повара школьной столовой наблюдались симптомы кишечного расстройства. Во время её отсутствия женщину заменяла повар детского сада, расположенного в здании школы. К работе на пищеблоке также привлекалась работница столовой, которая одновременно осуществляла уборку помещений пищеблока", — говорится в сообщении прокуратуры.