В Татарстане уволили директора школы после массового отравления детей

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Прокуроры завершили проверку школы в Арском районе Татарстана, где отравились более 40 детей, в результате директор школы уволен, начальник управления образования района получил выговор, ответственные работники школы оштрафованы, сообщает прокуратура республики.

По данным Минздрава Татарстана, 10-11 февраля из Арского района в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани были госпитализированы 30 детей и двое взрослых с подозрением на острую кишечную инфекцию, ещё девять детей проходили лечение в районной участковой больнице. Все дети – учащиеся Казанбашской общеобразовательной школы. Прокуратура Татарстана отмечает, что всего за медицинской помощью обратились 46 человек: 33 человека были госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, 13 – в районную участковую больницу. Позже был установлен возбудитель заболевания – норовирусная инфекция.

По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности". На минувшей неделе оперативники задержали директора ООО "ПрофТрейд", поставлявшего продукты питания в школу, который причастность к совершению преступления не признал.

"Территориальным отделом регионального управления Роспотребнадзора в отношении директора школы, завхоза, повара и работницы пищеблока составлены протоколы об административном правонарушении… Арский районный суд назначил виновным наказание в виде штрафа: повару и завхозу школы – в размере пяти тысяч рублей, работнице пищеблока – одной тысячи рублей. Начальник управления образования Арского района привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор. Директор Казанбашской школы уволен с занимаемой должности по собственному желанию", — сообщает прокуратура. Как ранее сообщал СУСК по региону, директор школы 40-летний Айдар Сафиуллин признавался в нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Надзорное ведомство отмечает, что в ходе проверки в деятельности школьной столовой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, примерное меню не было согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора, отсутствовала технологическая карта по приготовлению омлета, которым детей кормили в день отравления, участок приготовления холодных закусок не был оборудован бактерицидным облучателем, мясной полуфабрикат был подвергнут вторичному замораживанию, на продукте отсутствовала маркировка, раковины для персонала в туалете и в производственном цехе не оснащены индивидуальными или одноразовыми полотенцами, персонал не обеспечен специальной санитарной одеждой.

Также выяснилось, что повар школьной столовой при появлении у нее признаков желудочно-кишечного расстройства не сообщила об этом администрации школы. При этом она приступила к работе без медицинского обследования и заключения врача о выздоровлении.

"В беседе с сотрудниками школы выяснилось, что ранее у повара школьной столовой наблюдались симптомы кишечного расстройства. Во время её отсутствия женщину заменяла повар детского сада, расположенного в здании школы. К работе на пищеблоке также привлекалась работница столовой, которая одновременно осуществляла уборку помещений пищеблока", — говорится в сообщении прокуратуры.