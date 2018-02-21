"Транснефть" сообщил о коллапсе при отгрузке нефтепродуктов в Новороссийске

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Действия капитана Новороссийского морского торгового порта (НМТП) привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Группа "Сумма" и "Транснефть" на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%.

"Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых "Транснефтью" из Новороссийска, идет в штатном режиме. Однако с начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов с терминала ИПП из-за волюнтаристских действий капитана порта… Цель действий капитана порта – обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг"). Обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки указанного танкера", — рассказал Демин.

При этом отгрузить нефтепродукты танкеру "Пенелопа" невозможно: у представителей судовладельцев в порту нет оформленных документов на груз.

"Включение в период с 31 января по настоящее время в суточные графики танкера "Пенелопа" привело к невозможности обработки других судов у причалов пристани №5, из-за чего в ожидании погрузки на рейде порта находятся танкеры "Кесме" (с 4 февраля), "Атлантас II" (с 8 февраля), "Торм Хоризон" (с 10 февраля), "Геа" (с 17 февраля). Танкера "Дафна" и "Андромеда", прибывшие в порт 5 и 7 февраля соответственно, ушли в другие порты", — сообщил Демин.

Из-за затоваривания резервуарного парка на подъездных путях скопилось 2,389 тысячи цистерн, РЖД ввели конвенцию. "Уже сама "Транснефть" ощущает острую нехватку цистерн для погрузки в Тихорецке для южной группы НПЗ", — подчеркнул Демин.

Решение капитана

По словам Демина, капитан порта игнорирует сообщения ПАО НМТП при составлении суточных графиков расстановки и движения судов. Разрешение движения "Пенелопы" к причалу без получения надлежащего уведомления НМТП как оператора порта является нарушением существующей нормативной базы, согласно которой стоянка судна может быть изменена после уведомления капитана судна оператором морского терминала.

НМТП обращалась с просьбой разобраться в ситуации к заместителю министра транспорта Виктору Олерскому и директору Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталию Клюеву. Кроме того, "Транснефть" написала обращение к министру транспорта Максиму Соколову, а также ежедневно требует у капитана принять меры по разрешению ситуации. "Однако никаких действий на волюнтаризм капитана не последовало. Ситуация до сих пор не разрешена", — заключил Демин.

Капитан морского порта Новороссийск Евгений Тузинкевич служит в структуре Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Администрация морских портов Черного моря", в задачи которой входит обеспечение безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним и другие вопросы.