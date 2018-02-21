РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Транснефть" сообщил о коллапсе при отгрузке нефтепродуктов в Новороссийске

16:0921.02.2018
(обновлено: 16:39 21.02.2018)
3157023
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фотоЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Действия капитана Новороссийского морского торгового порта (НМТП) привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В Саратовской области ведутся работы по устранению последствий порыва магистрального нефтепровода. 19 января 2018
© Фото : предоставлено МЧС России
"Транснефть" назвала причину аварии на нефтепроводе под Саратовом
Группа "Сумма" и "Транснефть" на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%.

"Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых "Транснефтью" из Новороссийска, идет в штатном режиме. Однако с начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов с терминала ИПП из-за волюнтаристских действий капитана порта… Цель действий капитана порта – обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг"). Обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки указанного танкера", — рассказал Демин.

При этом отгрузить нефтепродукты танкеру "Пенелопа" невозможно: у представителей судовладельцев в порту нет оформленных документов на груз.

"Включение в период с 31 января по настоящее время в суточные графики танкера "Пенелопа" привело к невозможности обработки других судов у причалов пристани №5, из-за чего в ожидании погрузки на рейде порта находятся танкеры "Кесме" (с 4 февраля), "Атлантас II" (с 8 февраля), "Торм Хоризон" (с 10 февраля), "Геа" (с 17 февраля). Танкера "Дафна" и "Андромеда", прибывшие в порт 5 и 7 февраля соответственно, ушли в другие порты", — сообщил Демин.

Из-за затоваривания резервуарного парка на подъездных путях скопилось 2,389 тысячи цистерн, РЖД ввели конвенцию. "Уже сама "Транснефть" ощущает острую нехватку цистерн для погрузки в Тихорецке для южной группы НПЗ", — подчеркнул Демин.

Решение капитана

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Санкции США не оказывают влияние на "Транснефть", заявил Маргелов
По словам Демина, капитан порта игнорирует сообщения ПАО НМТП при составлении суточных графиков расстановки и движения судов. Разрешение движения "Пенелопы" к причалу без получения надлежащего уведомления НМТП как оператора порта является нарушением существующей нормативной базы, согласно которой стоянка судна может быть изменена после уведомления капитана судна оператором морского терминала.

НМТП обращалась с просьбой разобраться в ситуации к заместителю министра транспорта Виктору Олерскому и директору Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталию Клюеву. Кроме того, "Транснефть" написала обращение к министру транспорта Максиму Соколову, а также ежедневно требует у капитана принять меры по разрешению ситуации. "Однако никаких действий на волюнтаризм капитана не последовало. Ситуация до сих пор не разрешена", — заключил Демин.

Капитан морского порта Новороссийск Евгений Тузинкевич служит в структуре Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Администрация морских портов Черного моря", в задачи которой входит обеспечение безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним и другие вопросы.

 

Комментировать
Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Белогорский
Пример эффективного частного собственника.
Я вот считаю так: не важно каков собственник - частный или казённый, важен его профессионализм и честность!
16:15
21.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Павел Малев
Видимо хорошо заплатили за "Пенелопу".
16:16
21.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена