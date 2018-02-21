В Москве уроженец Шри-Ланки пытался забить жену музыкальным центром

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Женщина выжила после того, как муж пытался забить ее до смерти музыкальным центром в квартире на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 февраля, однако уголовное дело возбудили только вчера. Потасовка в квартире между женщиной и ее мужем, уроженцем республики Шри-Ланка началась после ссоры.

"Мужчина схватил лежавший рядом музыкальный центр и не менее четырех раз ударил им по голове и шее потерпевшей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вскоре мужчина схватился за нож и нанес своей жене множественные ранения по всему телу. В квартиру в этот момент ворвались полицейские, задержали мужчину и вызывали женщине скорую помощь.

"Свой умысел до конца подозреваемый довести не успел благодаря тому, что полицейские прибыли вовремя. Женщина была госпитализирована, ей была оказана медпомощь", — сказал собеседник агентства, не уточнив ее состояние.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на убийство.

Как сообщили РИА Новости в ГКБ имени С. С. Юдина, куда доставили пострадавшую, на данный момент женщина находится в палате нейрохирургии, ее состояние оценивается как удовлетворительное.