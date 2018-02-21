Суд не стал рассматривать иски экс-работников совхоза Ленина к Грудинину

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видновский суд Подмосковья прекратил производство по искам бывших работников совхоза имени Ленина к его главе, кандидату на пост президента РФ Павлу Грудинину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Производство по делу прекращено в связи с подведомственностью дела Арбитражному суду", — сказала она.

Согласно материалам дела, истцы приехали работать в совхоз и им предоставили служебное жилье, пообещав, что через 10 лет оно перейдет к ним в собственность. Однако, как утверждают истцы, этого не произошло и жилье из категории служебного было переведено в коммерческую аренду.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.