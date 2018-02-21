В ГИБДД объяснили, зачем водитель въехал в переход метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Пенсионер въехал на автомобиле в подземный переход у метро "Московская" в Санкт-Петербурге, чтобы испытать возможности своей машины, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что автомобиль SsangYong въехал в подземный переход у станции метро "Московская", пострадавших нет.

"Около 11:40 62-летний водитель иномарки подъехал к подземному переходу станции метро "Московская" и въехал туда, чтобы, по его словам, проверить возможности своего автомобиля. Подняться обратно он уже не смог", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчине может быть назначено медицинское освидетельствование, результаты которого будут известны через несколько дней.

Информационный портал "Лайф" ранее сообщил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Кроме того, вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека.