В Санкт-Петербурге нашли мертвым главу строительной компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружено в машине на улице Нахимова, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения ночью 20 февраля в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Нахимова, тела мужчины 1975 года рождения без признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти является заболевание, добавили в СУСК.

По данным интернет-СМИ "Фонтанка", в машине нашли тело президента строительной компании "Терра-Нова" Льва Пукшанского.

Группа компаний "Терра Нова" специализируется на крупномасштабных хозяйствах, состоящих из множества ферм. Компания владеет и управляет молочными хозяйствами, расположенными преимущественно в Северо-Западном регионе РФ.