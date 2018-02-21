В Санкт-Петербурге нашли мертвым главу строительной компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружено в машине на улице Нахимова, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.
По предварительным данным, причиной смерти является заболевание, добавили в СУСК.
По данным интернет-СМИ "Фонтанка", в машине нашли тело президента строительной компании "Терра-Нова" Льва Пукшанского.
Группа компаний "Терра Нова" специализируется на крупномасштабных хозяйствах, состоящих из множества ферм. Компания владеет и управляет молочными хозяйствами, расположенными преимущественно в Северо-Западном регионе РФ.