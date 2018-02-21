При хлопке газа в Махачкале пострадал один человек

МАХАЧКАЛА, 21 фев — РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в частном здании в Махачкале, где располагался мебельный цех, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Дагестану.

"В оперативную дежурную часть поступила информация о том, что в Махачкале по улице А. Султана, 14 в частном жилом здании произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия имеется пострадавший, который каретой скорой помощи доставлен в ЦГБ Махачкалы. На месте взрыва возгорания нет, дом целый", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в здании располагался мебельный цех.