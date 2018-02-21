В Бурятии постояльца дома престарелых довели до истощения и инсульта

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с пациентом частного дома престарелых в Улан-Удэ, которого, со слов родственников, неправильным уходом и лечением в заведении довели до истощения и повторного инсульта, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, 8 февраля на сайте одной из местных газет вышла статья под заголовком: "В Бурятии постояльцы пансионата голодали и спали на кроватках для малышей". В статье говорится, что после стационарного лечения в связи с перенесенным инсультом пожилому мужчине потребовался специализированный уход, и родственники на договорной возмездной основе поместили его в частный пансионат, предоставляющий соответствующие услуги. Мужчину отправили в его филиал, расположенный в микрорайоне "Восточный" Улан-Удэ, который находился в переоборудованной трехкомнатной квартире жилого дома.

"Со слов родственников, во время пребывания в пансионате его работниками больному злонамеренно выдавались для приема значительные дозы снотворных препаратов, в связи с чем мужчина постоянно спал, не принимал пищу и не требовал заботы. На этом фоне за время пребывания в пансионате он патологически похудел. У него диагностирован повторный инсульт, в связи с чем он вновь был госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

По изложенному в СМИ факту начата доследственная проверка. В СК отмечают, что в этой же публикации содержались сведения о недостатках оказания медицинской помощи пострадавшему мужчине в ряде лечебных учреждений республики. Правовая оценка указанных фактов дана другими правоохранительными органами в рамках их компетенции.