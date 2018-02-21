В Бурятии постояльца дома престарелых довели до истощения и инсульта

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с пациентом частного дома престарелых в Улан-Удэ, которого, со слов родственников, неправильным уходом и лечением в заведении довели до истощения и повторного инсульта, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
"Со слов родственников, во время пребывания в пансионате его работниками больному злонамеренно выдавались для приема значительные дозы снотворных препаратов, в связи с чем мужчина постоянно спал, не принимал пищу и не требовал заботы. На этом фоне за время пребывания в пансионате он патологически похудел. У него диагностирован повторный инсульт, в связи с чем он вновь был госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.
По изложенному в СМИ факту начата доследственная проверка. В СК отмечают, что в этой же публикации содержались сведения о недостатках оказания медицинской помощи пострадавшему мужчине в ряде лечебных учреждений республики. Правовая оценка указанных фактов дана другими правоохранительными органами в рамках их компетенции.